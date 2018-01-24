Минобр впервые проводит региональный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»

16 февраля в Мурманской области региональное Министерство образования и науки при участии ГАУДПО МО «Институт развития образования», отделов образования и катехизации Мурманской и Мончегорской и Североморской епархий Русской православной церкви впервые проводит региональный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», которая входит перечень Всероссийских олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ.

Олимпиада проводится в целях духовно-нравственного и историко-патриотического воспитания учащихся, формирования интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере. Организатор Олимпиады - Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

В региональном этапе Олимпиады примут участие учащиеся 5-11 классов Мурманской области – победители муниципальных этапов Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».