Минприроды и экологии Мурманской области напоминает о противопожарной безопасности в лесах

Пожароопасный сезон открыт в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в ряде субъектов Северо-Запада. На территории Северо-Западного округа первые 19 пожаров уже потушены лесными противопожарными службами. Площадь, пройденная огнем, составила более 15,5 га. Лесные пожары произошли в Калининградской (4 пожара), Псковской (13 пожаров) и Ленинградской (2 пожара) области.

Особую угрозу лесам несут палы травы, которые могут привести к катастрофическим лесным пожарам.

Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает в круглосуточном режиме. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях в области лесного законодательства можно по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок по России бесплатный.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесу следует административная (штраф до 500 тысяч рублей) и уголовная ответственность. Если в результате ваших действий произошел лесной пожар, то к штрафу прибавятся расходы на ликвидацию пожара и восстановление леса.