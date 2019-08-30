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Мурманская область. Арктика30.08.19 15:00

Минприроды начало проверку в отношении производителя асфальтобетонной смеси в Кольском районе

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении компании, производящей асфальтобетонную смесь в Кольском районе в непосредственной близости от жилых домой. Это произошло после того, как активисты ОНФ попросили региональные власти разобраться с возможным нарушением природоохранного законодательства на территории бывшего совхоза «Пригородный». К общественникам обратились жители дачного партнерства «Кола» с жалобами на резкое ухудшение экологической обстановки.

Дачное некоммерческое товарищество «Кола» находится на 4 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС, здесь проживают около 400 человек. Неподалеку - на земельном участке, где прежде располагался совхоз «Пригородный», работает установка по изготовлению асфальтовой смеси.

«Несложно представить, чем чревато для людей такое соседство. Некоторым из местных жителей уже приходилось обращаться за медицинской помощью. При этом доподлинно неизвестно: проводили ли инвентаризацию выбросов этой установки, имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие производственного объекта гигиеническим требованиям. Жители ДНП «Кола» запрашивали эти данные, но информацию так и не получили», - сообщил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Кроме того, установка по изготовлению асфальтовой смеси установлена на землях сельскохозяйственного назначения, где по земельному законодательству запрещено возводить сооружения и использовать участки вне сельскохозяйственных целей.

После обращения активистов регионального отделения ОНФ специалисты областного Министерства природных ресурсов и экологии побывали на месте и пообщались с жителями расположенных в окрестностях дачных посёлков. Сейчас они проводят административное расследование.

Кроме того, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области обратилось в управление Росреестра с просьбой провести проверку соблюдения требований законодательства, связанных с использованием земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности, не по целевому назначению.

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