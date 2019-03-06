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Мурманская область. Арктика06.03.19 09:30

Минприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути

Минприроды России пока не рассматривает вопрос подключения нефти с месторождений Ванкорского кластера к поставкам по Северному морскому пути, как это предлагается по Пайяхинскому месторождению в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Мы больше смотрим Красноярский нефтяной кластер, который на Пайяхе формируется, его вывести туда, в трубу, на север», - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос, рассматривается ли подключение к Севморпути месторождений Ванкорского кластера, пишет ТАСС.

Накануне Кобылкин сообщил журналистам, что нефть Пайяхинского месторождения в Красноярском крае, разработку которого ведёт «Независимая нефтегазовая компания» Эдуарда Худайнатова, может поставляться по Северному морскому пути. Вместе с тем он отметил, что официального подтверждения такого сценария пока нет.

В конце февраля газета «Коммерсант» сообщила, что «Роснефть» может нарастить грузопоток на Северном морском пути (СМП), перенаправив туда нефть с месторождений Ванкорского кластера на севере Красноярского края.

По данным газеты, владелец «Нефтегазхолдинга» (НГХ) Эдуард Худайнатов и глава Росатома Алексей Лихачев обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой рассмотреть вариант создания совместной инфраструктуры поставок нефти для принадлежащей НГХ Пайяхской группы месторождений и Ванкорского кластера «Роснефть» для дозагрузки СМП. Как указывают авторы обращения, это требуется во избежание срыва поручения президента РФ по обеспечению к 2024 году грузовой базы для Севморпути в 80 млн тонн грузов.

Для наращивания грузопотока предлагается построить нефтепровод от Ванкорского кластера до бухты Север на побережье Таймыра длиной около 600 км и мощностью 25 млн тонн с возможностью увеличения до 50 млн тонн, который бы проходил через Пайяхские месторождения, пишет издание.

По данным газеты, согласно одной из последних версий паспорта федерального проекта «Северный морской путь», на развитие морского терминала в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхи заложено 81 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Как указывает «Коммерсант», теперь глава «Нефтегазхолдинга» просит включить в проект и месторождения Ванкорского кластера. Однако никакой комплексной оценки необходимых инвестиций компании не приводят.

В свою очередь источник в Росатоме выразил изданию заинтересованность в увеличении проектов в Арктике, так как это напрямую связано с ростом грузооборота и потребностью в атомных ледоколах.

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