Минприроды РФ замахнулось на 11 трлн рублей под проект «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики»

Минприроды при разработке комплексного проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» посчитало предполагаемый объём инвестиций в почти 11 трлн рублей преимущественно внебюджетных средств на период до 2030-х годов и дальнейшую перспективу, сообщил замглавы Минприроды Мурад Керимов в интервью ведомственному журналу «Природа и технологии».

«Нужно построить новые суда, морские порты и аэропорты, создать заправочную инфраструктуру, проложить дороги. Объём грузоперевозок на Северном морском пути к 2024 году составит 80 млн тонн, а с 2034 года он может превысить 157 млн тонн», - приводятся слова Керимова в издании.

При этом успех проектов в сфере недропользования, подчеркивает замглавы Минприроды, зависит от интенсификации геологоразведки, эффективности мер поддержки освоения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, своевременного строительства инфраструктуры, наличия ледокольных мощностей и транспортного флота ледового класса, качественного навигационного и гидрометеорологического обеспечения, развития научных исследований в Арктике.

Керимов подчеркивает - климат меняется, и в Арктике потепление происходит существенно быстрее: «Скорость роста среднегодовой температуры местами почти в четыре раза превышает темпы глобального потепления, сокращается площадь морского льда. При этом в соответствии с имеющимися оценками Росгидромета в среднесрочной перспективе, возможно, эта тенденция сохранится. Ожидаемые в XXI веке изменения климата затронут практически все отрасли экономики Арктической зоны России».

«Вопрос не в том, насколько Арктика изучена, а в том, что она требует постоянного комплексного изучения. Он имеет принципиально важное научное и практическое значение и отвечает национальным интересам Российской Федерации. Сегодня учёных особенно интересует, как потепление климата влияет на экстремальные погодные явления в умеренных широтах Северного полушария и в какой степени аномальные погодные явления за пределами Арктического региона могут быть связаны с потеплением Арктики. Важно изучать закономерности формирования состояния природной среды Арктики и её вероятных изменений в будущем. Развитие прогностических возможностей - стратегический приоритет, реализация которого обеспечит безопасность судоходства на акватории Северного морского пути (СМП) и ведение хозяйственной деятельности в Арктической зоне с учётом изменений климата», - говорит Керимов.