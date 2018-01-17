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Мурманская область. Арктика17.01.18 07:25

Минприроды скучать в 2017 году не пришлось

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии подвело итоги контрольно-надзорной деятельности отдела государственного экологического надзора ведомства за 2017 год. Как отмечено в отчёте, специалистами министерства в прошлом году было проведено 37 проверок хозяйствующих субъектов, подпадающих под региональный государственный экологический надзор, из них: 23 плановых проверки и 14 внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний. По результатам  плановых и внеплановых проверок выявлено 78 нарушений природоохранного законодательства.

По результатам проведенных проверок за истекший период было выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений. За различные нарушения природоохранного законодательства  государственными инспекторами отдела ГЭН составлено 62 протокола  об административных правонарушениях. Рассмотрено 106 дел об административных правонарушениях, в том числе 40 дел поступивших из других органов.

За 2017 год сотрудниками отдела ГЭН проведено более 50 рейдовых осмотров территорий земельных участков, особо охраняемых природных территорий регионального значения, водоохранных зон водных объектов, участков недр с целью пресечения и выявления правонарушений.

Назначено административных наказаний в виде штрафа на сумму – 1 млн 863 тысячи 500 рублей. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила  1 млн 431 тысяча 719  рублей.

Представители министерства принимали  участие в 56 судебных заседаниях по административным, арбитражным и гражданским делам.

В рамках исполнения государственной функции по ведению государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, за 2017 год рассмотрено более 600 заявок о постановке объектов на государственный учёт, выдано 290 свидетельств.

 

 

 

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