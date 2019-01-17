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Мурманская область. Арктика17.01.19 10:43

Минприроды заявило о риске срыва указа президента о 80 млн тонн на СМП к 2024 году

В последнее время во Всемирной паутине появились сообщения о том, что Минприроды заявило о риске срыва указа президента о 80 млн тонн на СМП к 2024 году. Заявление не официальное. Журналисты просто узнали, что именно Кобылкин обсуждал с регионалами в декабре на совещании по поводу проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

Как пишет iarex.ru, на встрече были названы доказанные запасы полезных ископаемых, которые будут добывать к этому сроку и перевозить по СМП в объёме 52 млн тонн.

Ничего нового и удивительного. То, что указ невыполним, знали ещё в момент подачи служебных записок на совещаниях с президентом. Поскольку в эти записки включали все заявленные проекты, даже те, которые находятся на грани фантастики. То есть президенту готовили если не откровенную «лажу», то очень завышенные цифры точно.

Исполнение указа точно будет сорвано. Как мы и писали, сейчас главный вопрос – кто будет за это крайним, отмечает ТГ-канал «Капитан Арктика».

Грузооборот СМП в 2018 году составил чуть более 20 млн тонн. Пока официальной цифры от Администрации СМП нет, но итоговые данные будут именно такими.

По сравнению с прошлогодней цифрой в 10,7 млн тонн рост неплохой (но до пресловутых 80 млн всё ещё слишком долго). Основной прирост обеспечили предприятия топливно-энергетического комплекса. В первую очередь, «НОВАТЭК», «Газпром» и «Роснефть». «НОВАТЭК» помимо бурного роста перевозок СПГ добавил к грузообороту ещё и завоз строительных материалов на Ямал.

Транзит по Севморпути дал около 500 тысяч тонн. Лучшее подтверждение тому, что до второго Суэца явно далеко.

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