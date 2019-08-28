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Мурманская область. Арктика28.08.19 09:45

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой министерства.

«Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», - говорится в тексте положения.

Рекомендуется также избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, преподавателя или образовательной организации. В случае нарушения норм профессиональной этики педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд.

«Примерное положение уточняет устаревший модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики», - сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

Особое внимание в положении уделяется соблюдению положений Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени. Органам исполнительной власти субъектов РФ и региональным организациям, относящимся к сфере образования, при разработке локальных нормативных актов и отраслевых соглашений рекомендуется руководствоваться данным положением.

В конце марта депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил министру просвещения Ольге Васильевой разработать концепцию по «самовыражению школьных педагогов в соцсетях» и ввести необходимые пункты в Кодекс профессиональной этики педагогических работников. В своём ответе депутату министр отметила, что Минпросвещения РФ планирует совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для школьных педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. По её словам, в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа «особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога».

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