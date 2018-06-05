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Мурманская область. Арктика05.06.18 12:10

Минск принимает деловых партнёров из Заполярья

Делегация Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным с 5 июня находится с двухдневным визитом в белорусской столице, информирует БЕЛТА. В её составе министры экономического развития, промышленности и предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства региона, представители комитета по экономическому развитию администрации Мурманска, кировского филиала акционерного общества «Апатит», ряда промышленных предприятий, аэропорта «Хибины», отеля «Арктика» и ректор Мурманского арктического государственного университета.

Как известно, уже более сотни крупнотоннажных БелАЗов  работают на горнодобывающих предприятиях мурманской области. Больше сотни белорусских автобусов обеспечивают пассажирские перевозки в регионе. А апатитовый концентрат северяне поставляют на белорусские химзаводы. По итогам прошлого года Беларусь занимает восьмое место среди торговых партнеров российского региона.

В рамках бизнес-диалога предусмотрено посещение международного форума «Белагро» и предприятий-партнеров, среди которых: «БелАЗ», «Минский автомобильный завод», «Амкодор», «Минский тракторный завод», «Белкоммунмаш», а также свободная экономическая зона «Минск».

А центральным мероприятием станет второе заседание рабочей группы по двустороннему сотрудничеству. Первое заседание  состоялось в Мурманске в апреле прошлого года. В марте 2018 года подписан план мероприятий рабочей группы на 2018-2020 годы.

В Минске стороны планируют обсудить пути увеличения взаимных поставок продукции, расширение номенклатуры экспортируемой и импортируемой продукции, сотрудничество в гуманитарной сфере. По данным посольства Беларуси в России, в 2017 году товарооборот Беларуси с Мурманской областью составил 123,1 млн долларов и увеличился на 13,5%. Экспорт возрос на 15%  - до 12,8 млн долларов, импорт - на 13,4% - до 110,3 млн долларов.  

 

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