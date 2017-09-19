Мурманская область. Арктика19.09.17 17:38
Минсоцразвития Мурманской области предоставило центрам социальной поддержки населения около 40 млн рублей на выплаты населению региона
Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере почти 40 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению региона. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам, репрессированным лицам, выплату региональной социальной доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии
Андрей
19.09.17 14:36
Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи,
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Павел
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