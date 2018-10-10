Минспорта России поддержит строительство новых спортивных объектов в регионе

Министерство спорта России поддержит строительство новых спортивных объектов в Мурманской области. Сегодня на полях международного форума «Россия – спортивная держава» губернатор Марина Ковтун и министр спорта РФ Павел Колобков подписали обновлённое соглашение о сотрудничестве между регионом и ведомством в сфере развития физической культуры и спорта.

В рамках соглашения в Мурманской области в ближайшие пять лет планируется создать крытую Ледовую арену для хоккея с мячом, фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека на 5000 зрительских мест в областном центре – городе Мурманске, физкультурно-оздоровительные комплексы в городах Полярные Зори, Апатиты (ФОК со скалодромом) и Кандалакша, региональный центр по горнолыжному спорту в Кировске, открытые универсальные спортплощадки в муниципалитетах.

Глава региона Марина Ковтун отметила, что благодаря поддержке Минспорта России в Мурманской области активно развивается спортивная инфраструктура.

«Сегодня почти 40% жителей Мурманской области регулярно занимаются спортом. Президент РФ Владимир Путин поставил перед нами задачу увеличить этот показатель до 55% жителей. Достичь этого можно только создавая условия для занятий спортом, а это, в первую очередь, дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры региона», – сказала Марина Ковтун.

Павел Колобков поблагодарил Марину Ковтун за внимание к развитию спорта и подчеркнул, что для создания нового качества жизни и приобщения к занятиям спортом максимального количества граждан спортивные объекты должны быть доступны и вписаны в городское пространство.

Учитывая уровень развития спортивной инфраструктуры в Мурманской области, в ходе рабочей встречи стороны обсудили возможности использования региона в качестве базы подготовки сборных команд России.