Минстрой хочет, чтобы квартиросъёмщики настучали на владельцев жилья

Минстрой нашёл способ легализовать доход сдающих жилье в аренду. Для этого квартиросъёмщикам предлагается предоставить социальный налоговый вычет по найму жилья. Чтобы получить его, арендатор должен предоставить договор найма и подтверждение платежей. Так у налоговиков появятся сведения о собственниках, получивших доход со сдачи квартиры и не заплативших налоги.

Налоговый вычет по найму жилья может появиться в Налоговом кодексе. Такие вычеты уже действуют на покупку жилья, обучение, лечение. Те, кто потратил собственные средства на эти цели, могут вернуть 13% уплаченного НДФЛ, напоминает «Российская газета».

Инициатива Минстроя, разработавшего поправки к НК, направлена в первую очередь на повышение налоговых сборов и вывод «из тени» арендодателей, которые не подают налоговую декларацию на доходы, полученные от арендного бизнеса, считает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. В Москве сдается около 200 тысяч квартир, причём 90% - в обход налога, говорит она.

Размер вычета будет как и при покупке жилья - 2 млн рублей. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья (не выбрали из бюджета 2 млн рублей). Правило работает и в обратную сторону. Значение имеет и сумма. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде соцвычета по найму жилья, и наоборот.

Вычет поможет арендаторам сократить расходы по найму квартир. Так, при аренде стандартной московской однокомнатной квартиры за 30 тысяч рублей в месяц, в год её владелец потратит 360 тысяч рублей. Таким образом он может претендовать на возврат налогов в 46,8 тысяч рублей. Всего за несколько лет он сможет вернуть 260 тысяч рублей, то есть 13% от 2 млн рублей. Однако для получения нового вычета необходимо будет предоставить договор найма и подтверждение платежей. То есть, подавая данные на вычет, арендатор раскрывает данные о собственниках.