Минстрой «нарисовал» неприглядное лицо должника за коммунальные услуги

Задолженность по коммунальным платежам в России в настоящее время составляет 1,34 трлн рублей, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. «Речь идёт обо всех должниках: физических и юридических лицах. Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков», - отметил Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Отвечая на вопрос издания, какие именно юридические лица попали во вторую группу неплательщиков, министр сообщил, что «это долги посредников, например, управляющих компаний». «Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы», — пояснил Мень.

Он также отметил, что специалисты Минстроя «изучали портрет неплательщика» и пришли к интересному выводу.

«Как правило, это либо асоциальные категории, либо владельцы инвестиционных квартир. Люди покупают их на будущее - для детей или чтобы сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят в недвижимость, это хорошо. Но если они думают - я здесь не живу, зачем платить? - то возникают проблемы. Дом отапливается, обслуживается, подъезд убирают и так далее - конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, самыми ответственными плательщиками являются наши пенсионеры», - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приводит его слова «Интерфакс».