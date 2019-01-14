Минстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов

Минстрой России намерен увеличить тарифы на капремонт многоквартирных домов в пределах роста НДС. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещён сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения договора о проведении капитального ремонта допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года договора о проведении капитального ремонта в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями договора о проведении капитального ремонта», - говорится в документе.

В министерстве отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

В конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что бюджеты субъектов РФ будут выплачивать компенсации тем гражданам, платежи которых за ЖКУ будут превышать установленные нормы.