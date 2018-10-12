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Мурманская область. Арктика12.10.18 09:47

Минстрой России обсудил с регионами реализацию проекта «Умный город»

Заместитель губернатора Евгений Никора и представители правительства Мурманской области приняли участие в первом всероссийском селекторном совещании по вопросу реализации проекта «Умный город», которое состоялось под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса. В работе совещания приняли участие также представители Минкомсвязи России, госкорпорации «Росатом» и ПАО «Ростелеком».

Как отмечалось на совещании, проект «Умный город» становится объединяющим для проектов модернизации ЖКХ, повышения эффективности организации системы управления и планирования городскими ресурсами, создания инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством, формирования комфортной городской среды. Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды. Важнейшее условие реализации этих принципов – широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных архитектурных решений, а также цифровизация городского хозяйства, что позволит обеспечить достойный уровень жизни граждан Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений проекта «Умный город» в настоящее время является создание сервисов энергоэффективности, освещения, безопасности, управления транспортными потоками, говорилось на совещании.

В рамках совещания Евгений Никора совместно с главой города Полярные Зори Максимом Пуховым выступили с инициативой о присвоении городу Полярные Зори статуса пилотной территории в рамках реализации проекта.

В ближайшее время для рассмотрения и подготовки предложений в регионы будет направлен паспорт проекта «Умный город». Заместитель главы региона дал поручение профильным структурам активно включиться в эту работу.

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