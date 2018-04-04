Минтранс РФ планирует повысить техническую оснащенность Севморпути до 40,5%

Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства Российской Федерации, которое позволит утвердить Правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному гидрографическому предприятию на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути. По данным Федерального портала для размещения проектов нормативно-правовых актов, проект постановления направлен на обеспечение выполнения мероприятий по навигационно-гидрографическому обеспечению в акватории Северного морского пути.

Ожидаемый результат реализации проекта постановления – повышение уровня технической оснащенности Северного морского пути до 40,5%.

Повышение уровня навигационно-гидрографического обеспечения судоходства по Северному морскому пути позволит обеспечить высокий уровень безопасности мореплавания в акватории и будет способствовать повышению эффективности функционирования Северного морского пути.

Ожидается, что постановление вступит в силу в апреле 2018 года.