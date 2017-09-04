Минтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем

Как сообщает Минтранс РФ, в целях формирования законодательной базы по вопросам использования беспилотных авиационных систем (БАС), ведомством разработан ряд нормативных документов. В настоящее время ведётся работа над единой концепцией развития беспилотных систем гражданского применения. Также создается система учёта, с помощью которой можно обеспечить удаленную идентификацию и отслеживание каждого беспилотника.

Одним из документов является приказ о внесении изменений в Административный регламент Росавиации, устанавливающий процедуры регистрации беспилотного аппарата максимальной взлетной массой более 30 килограммов. Отмечается, что документ уже зарегистрирован Минюстом.

Согласно приказу, собственнику беспилотника массой, например, 35 килограммов, для регистрации необходимо будет оплатить госпошлину, а также собрать установленный пакет документов, таких как заявление, правоустанавливающие документы на БВС и свидетельство о его регистрации, если воздушное судно ранее было включено в реестр, после чего собственник обращается в межрегиональное территориальное управление Росавиации для получения государственной услуги по регистрации.

На завершающей стадии находится подготовка проекта постановления правительства РФ об утверждении порядка учета гражданских БВС, ввезенных или произведенных в РФ. Проект документа предусматривает, что собственники гражданских БВС с максимальной взлетной массой от 250 грамм до 30 килограммов в установленный срок после его покупки проходят процедуру постановки его на учет.

Для этого собственнику нужно будет зарегистрироваться на едином электронном портале оператора системы учёта с указанием персональных данных, после чего на электронную почту придет уведомление об учете БВС. После прохождения данной процедуры на указанный собственником почтовый адрес будет выслан учетный опознавательный знак, который должен быть закреплен на корпусе БВС до начала полёта.

Для собственников БВС максимальной взлётной массой до 250 грамм никаких процедур регистрации и учёта, по-прежнему, не требуется.

Одним из важных вопросов этого процесса является определение меры ответственности пилотов, управляющих беспилотниками. Важно отметить, что процедура учёта БВС совершенно бесплатная. Основная цель принятия документов заключается в том, чтобы на основе выработки правил выполнения стандартных процедур учета и регистрации, правил полётов и управления БВС, в том числе удаленным (внешним) пилотом или экипажем, добиться сохранения существующего уровня безопасности пилотируемой авиации при внедрении беспилотной авиации в общее воздушное пространство, отмечает ведомство.