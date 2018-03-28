Минтранс России планирует в апреле 2018 года направить предложение в правительство РФ по проекту «Лавна»

Минтранс России планирует в апреле 2018 года направить предложение в правительство Российской Федерации по проекту создания угольного терминала «Лавна» в Мурманской области.

В ходе итогового заседания коллегии Росморречфлота и Общественного совета при Росморречфлоте заместитель министра транспорта РФ-руководитель Росморречфлота Виктор Олерский сообщил, что в настоящее время завершается работа по балансировке рисков концессионера и концедента по данному проекту.

Комплекс перегрузки угля «Лавна» будет расположен в Мурманской области, на западном берегу южного колена Кольского залива, в устье реки Лавна, в районе пос.Междуречье. Строительство терминала на свободной, не застроенной и не освоенной территории даёт проекту ряд существенных преимуществ и усиливает конкурентную позицию России в Балтийском и Арктическом бассейнах. Глубоководная, незамерзающая, защищенная от волнения акватория способна принимать суда-навалочники дедвейтом более 150 тыс. тонн. Интенсивность судоходства при выходе в открытый океан не высока, а ограничения, связанные с прохождением проливов иностранных государств, отсутствуют.