Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают

В Минтруде заявили о ненормальной ситуации, сложившейся в России, когда зарплаты граждан второй год растут, но реальные доходы населения при этом падают.

«В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов», - сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на «Неделе российского бизнеса» в Москве. По его словам, итоги года стали неожиданностью и для него самого.

«Я даже когда в конце года, в ноябре месяце, говорил, какой прогноз будет, я предполагал, что все-таки реальные доходы по итогам года в связи с понятным уже ростом реальной заработной платы - мы сможем их вытянуть; этого не произошло», - сказал глава Минтруда, добавив, что в ведомстве пытаются найти ответ на этот вопрос. Сам Максим Топилин считает, что тренд может быть связан с динамикой сокращения теневого сектора. По его словам, теневой сектор как раз начинает сворачиваться. «Мне кажется, здесь есть определенный ответ», - сказал министр, напомнив о мерах по сокращению нелегального сектора, в том числе мерах ЦБ по наведению порядка в банковской сфере.

В конце января Росстат сообщил, что за 2017 год реальные доходы населения снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост, пишет finmarket.ru.

При этом, по данным Росстата, номинальные доходы, в отличие от реальных, выросли.