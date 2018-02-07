На Северном бассейне добыча трески увеличилась на 65%В Мурманской области состоится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.18 14:00

Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают

В Минтруде заявили о ненормальной ситуации, сложившейся в России, когда зарплаты граждан второй год растут, но реальные доходы населения при этом падают.

«В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов», - сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на «Неделе российского бизнеса» в Москве. По его словам, итоги года стали неожиданностью и для него самого.

«Я даже когда в конце года, в ноябре месяце, говорил, какой прогноз будет, я предполагал, что все-таки реальные доходы по итогам года в связи с понятным уже ростом реальной заработной платы - мы сможем их вытянуть; этого не произошло», - сказал глава Минтруда, добавив, что в ведомстве пытаются найти ответ на этот вопрос. Сам Максим Топилин считает, что тренд может быть связан с динамикой сокращения теневого сектора. По его словам, теневой сектор как раз начинает сворачиваться. «Мне кажется, здесь есть определенный ответ», - сказал министр, напомнив о мерах по сокращению нелегального сектора, в том числе мерах ЦБ по наведению порядка в банковской сфере.

В конце января Росстат сообщил, что за 2017 год реальные доходы населения снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост, пишет finmarket.ru.

При этом, по данным Росстата, номинальные доходы, в отличие от реальных, выросли.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 107.02.18 14:23 - MotoRinА сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 48 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
Комментарий к новости:В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиМинтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллара – почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика