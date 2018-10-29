Минтруд предложил увеличить квоту на иностранных работников на 2019 год

Минтруд России предложил увеличить квоту на привлечение иностранных работников в Россию в 2019 году на 3% по сравнению с прошлым годом, до 144,5 тыс. человек, сообщает «Интерфакс». Соответствующий проект постановления правительства РФ был размещен на официальном сайте для обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, Межведомственная комиссия утвердила необходимое число иностранцев на 2019 год в размере 111 тыс. 218 человек. В соответствии с текущим порядком, предусмотрен 30-процентный резерв еще в 33 тыс. 365 человек. В результате общую квоту предлагается установить в 2019 году в размере 144,5 тыс. человек.

«Исходя из вышеизложенного, предлагается определить потребность на 2019 год в размере 144 583 человека, что составляет 103% от потребности на 2018 год (140 423)», - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления правительства проходит процедуру общественного обсуждения до 12 ноября и процедуру антикоррупционной экспертизы - до 4 ноября.