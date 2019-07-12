Минтруд решил увеличить прожиточный минимум 4%, но богаче мы не станем

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Проект приказа ведомства размещён 11 июля для общественного обсуждения на портале для проектов нормативных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей, детей - 11004 рублей», - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, таким образом, величина прожиточного минимума за II квартал текущегогода по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособного населения - на 4,1%, для пенсионеров - на 3,8%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) во II квартале 2019 г. к предыдущему кварталу составил 100,9% (рост на 0,9%). Однако, отмечается в записке, цены на продукты питания выросли на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения.

Самый значительный рост потребительских цен отмечается на картофель и овощи.

Так, в среднем за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на репчатый лук выросла на 40,1%, на свежую белокочанную капусту - на 37,4%, морковь - на 29,9%, свеклу - на 26,1%, картофель - на 22,9%.

Выросла и цена на хлебные изделия всех видов: от 2,1% на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта до 17,3% на пшено.

«Несколько повысились цены на молочные продукты: на масло сливочное на 2%, сыры сычужные твердые и мягкие на 1,7%, творог жирный на 1,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, кисломолочные продукты и сметану на 1,0%», - отмечают в Минтруде.

Мороженая рыба при этом подорожала на 2,6%.

Одновременно на 12% снизились цены на куриные яйца, на 4,3% подешевел сахар-песок, на 4,3% снизилась цена за курицу (кроме окорочков), пишет «Интерфакс».