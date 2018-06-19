Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»

Минтруд страны прорабатывает программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить квалификацию. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 1» сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

- Мы в настоящее время прорабатываем программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста, - сказал он. «Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте (пенсионерами) - раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», - пообещал Пудов.

Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.