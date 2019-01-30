Минтруд уменьшит прожиточный минимум за IV квартал 2018 года

Прожиточный минимум (ПМ) за четвертый квартал прошлого года составит на душу населения 10213 рублей, для трудоспособных людей - 11069 рублей, для детей - 9950 и для пенсионеров - 8464 рубля. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда, размещенного на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что по сравнению с четвертым кварталом 2017 года прожиточный минимум вырос в среднем на 4,4 процента, для трудоспособных людей - на 4,7 процента, для пенсионеров - на 4,8 процента, а для детей - на 3,6 процента.

Однако, если сравнивать с ПМ за третий квартал 2018 года, окажется, что в четвертом он будет несколько ниже. Например, прожиточный минимум для всех составлял в третьем квартале 10451 рубль, для трудоспособных россиян - 11310, детей - 10302 и для пенсионеров - 8615 рублей.