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Мурманская область. Арктика21.11.17 11:40

Мину замедленного действия разглядела глава региона в коммунальной инфраструктуре муниципальных образований

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской области. В повестке дня – актуальные вопросы деятельности исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований региона.

Выступая по вопросу об итогах подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2017/2018 года, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский доложил, что к настоящему моменту оформлены 100% паспортов готовности на объекты социально-культурного назначения (576 паспортов) и 99,9% паспортов готовности многоквартирных домов: 6965 из 6966. По одному многоквартирному дому в гп.Кильдинстрой не выполнены работы по ремонту кровли, фасада. 1 ноября оформлено 98% паспортов готовности к работе в отопительный период теплоснабжающим (44 из 45 котельных, за исключением МУП «ДТХ» г.Заозерск) и теплосетевым организациям (11). Получили паспорта готовности 100% субъектов электроэнергетики Мурманской области (11).

Проверена готовность к отопительному периоду 28 муниципальных образований, подлежащих паспортизации. По итогам проверки 26 муниципальным образованиям выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 года. Муниципальные образования, не получившие паспорт готовности, – Кольский район, ЗАТО г. Заозерск – продолжают устранять замечания, выявленные Северо-Западным управлением Ростехнадзора. В настоящее время в регионе сформирован нормативный запас топочного мазута и угля, в том числе топливо завезено в отдаленные муниципалитеты Терского и Ловозерского районов.

«Муниципальным образованиям Кольский район, ЗАТО г. Заозерск необходимо провести работу по устранению замечаний и получить повторный акт с выводами о готовности к отопительному периоду. Также отмечу, что в целях обеспечения стабильного прохождения отопительного периода 2017/2018 года и своевременного принятия мер Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области осуществляется мониторинг наличия топлива на теплоснабжающих предприятиях региона, а также мониторинг аварийных ситуаций и технологических нарушений», – подчеркнул Владимир  Гноевский.

Особое внимание Марина Ковтун обратила на проблему бесхозного имущества коммунальной инфраструктуры. «Такая ситуация в муниципальных образованиях – это мина замедленного действия», – подчеркнула глава региона. Представители гп.Мурмаши, г.Полярные Зори, ЗАТО Александровск доложили о том, что прилагают все усилия, чтобы решить проблему в соответствии с действующим законодательством. При этом, по заявлениям руководителей муниципалитетов, проблемные объекты находятся в зоне их особого внимания.

«Готовность региона и конкретных муниципальных образований к отопительному сезону определяется не объемом выделенных средств, а эффективностью их использования. Средства из бюджета региона на эту работу выделяются огромные. А эффективность их использования вызывает вопросы. Необходимо содержать инфраструктуру в идеальном состоянии. Мы будем и впредь спрашивать об этом максимально предметно с учетом данных о прохождении отопительного сезона», – подчеркнула Марина Ковтун.

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