Минувший январь оказался рекордно низким по грузообороту для мурманских портовиков

За месяц к причалам Мурманского морского рыбного порта подошло 20 промысловых и транспортных судов с уловами. Они доставили всего 3,5 тысячи тонн рыбы. Это на 36 процентов ниже уровня января-2019. Рыбопромышленники объясняют падение объёмов вылова штормовой погодой, царившей в январе в Северном бассейне. Их слова подтверждают и капитаны транспортов-рефрижераторов, потративших на сбор уловов с траулеров больше времени, чем обычно.

Впрочем, судя по данным Росрыболовства, темпы добычи рыбы в 2020 году вовсе не снизились, а даже обогнали 2019 год. Так, к 31 января в Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники «нарастили вылов на 31,6% к уровню прошлого года… Трески добыто около 23,4 тысячи тонн – на 4,18 тысячи больше, вылов пикши увеличился на 2 тысячи тонн». Если рыбы поймали больше, а в Мурманск её привезли меньше, то можно предположить, что львиная доля опять ушла на экспорт.

- Из судов, работающих на отечественный берег, больше всего рыбы доставил транспорт «Помор» (1060 тонн), - сообщают в службе главного диспетчера ММРП. - У средних траулеров отличился «Санкт-Петербург» (246 тонн), у прибрежников – «Нева» (163 тонны за 2 рейса).

По февралю прогнозы несколько лучше. Сейчас под выгрузкой стоят два транспорта «Арктик Спирит» и «Тавр», а также траулер «Россйоки». Совокупный вес их груза - 2140 тонн, что уже превышает половину январского грузооборота. Портовики и рыбопереработчики надеются, что поставки рыбы на российский берег всё-таки будут расти.