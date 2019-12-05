Минвостокразвития ставит перед собой цель сделать СМП «глобальным, конкурентоспособным транспортным коридором»

В Санкт-Петербурге сегодня начал свою работу IX международный форум «Арктика: настоящее и будущее», организатором которого выступает МОО «Ассоциация полярников», посвящен актуальным вопросам развития Арктики: реализации ресурсного потенциала, защите экологии, развитию транспорта и связи и другим.

На выставочной экспозиции крупнейшие российские компании, работающие в Арктике, а также российские регионы с 5 по 7 декабря продемонстрируют проекты и технологии для социально-экономического и технологического развития современной Арктики, а также уклад жизни населения арктических территорий. В форуме принимают участие более 2500 делегатов из 20 стран.

По окончании форума будут подведены ежегодные итоги общественной арктической повестки, и в начале следующего года будет выпущена «Итоговая общественная резолюция по практическим вопросам социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и сопутствующей инфраструктуры» за 2019 год.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает, что особый экономический режим в Арктике заработает уже в следующем году. Об этом сегодня на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» сказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

По его словам, в настоящее время разработан и готов к внесению в Госдуму законопроект о налоговой поддержке арктических проектов. «По нашим, совместно с Минэнерго, оценкам, только эти льготы обеспечат в ближайшие 15 лет приток в Арктику 15 трлн рублей частных инвестиций», - заявил Александр Крутиков.

Он отметил, что отдельные льготы получат арктические шельфовые проекты, для которых будут значительно снижены налоги, в особенности налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который составит всего 0% в течение 12-ти лет. Также 0% НДПИ в течение 12 лет будут иметь компании, добывающие газ с целью глубокой переработки и производства сжиженного природного газа (СПГ). Такие же условия будут распространяться на НДПИ для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике (север Красноярского края, Якутии, Чукотка).

По словам заместитель министра, налоговые преференции предусматриваются и для недобычного сектора. «Для малого и среднего бизнеса, готового вложить хотя бы 10 млн рублей в течение пяти лет. Для них до 0% будет снижена часть налога на прибыль, а также будет предусмотрена льготная ставка по страховым взносам», - отметил Александр Крутиков.

Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) будут расти за счёт активного освоения минерально-сырьевых центров. К 2030 году объём грузоперевозок может увеличиться до 120 млн тонн, а к 2035 году - до 160 млн тонн. Об этом на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. «С учётом принятых в этом году решений, у меня нет сомнений в достижении 80 млн тонн в 2024 году. Более того, к 2030 году этот объём может увеличиться до 120 млн тонн, а к 2035 году - уже до 160 млн тонн», - сказал он.

По мнению Александра Крутикова, в ближайшие десятилетия объём грузоперевозок по Севморпути будет практически полностью формироваться за счёт российских грузоотправителей. «Но именно удовлетворение их потребностей в ледоколах, безопасности, связи создаст базу для круглогодичного прохождения судов с коммерческой скоростью», - подчеркнул он.

Он отметил, что Минвостокразвития ставит перед собой цель сделать СМП «глобальным, конкурентоспособным транспортным коридором», а, начиная с 2030-х годов, начать наращивать долю международных перевозок.