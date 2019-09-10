Минюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию

Министерство юстиции России пропишет порядок расчета банкирами денежных средств на счете должника, которые не смогут арестовать судебные приставы. Новые правила особо оговаривают, что после взыскания на счёте должника должно оставаться не менее половины зарплаты, пишет «Российская газета».

Подготовленный Минюстом приказ особо прописывает, что в расчёт суммы денежных средств, на которую может быть наложен арест, не включается «сумма последнего периодического платежа или нескольких периодических платежей в размере не менее пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов». Проще говоря, половина зарплаты будет защищена. При этом, если гражданин задолжал алименты или выплачивает компенсацию за вред, который он причинил чьей-то жизни или здоровью, несгораемый остаток уменьшится до 30%. Также только треть получки оставят тому, кто платит компенсацию жертвам своих преступлений.

Кроме того, от неправомерного арест будут защищены социальные выплаты. По закону у должника можно забирать не все деньги: некоторые виды выплат находятся в особом списке, и трогать их нельзя. Например, в защитном списке находятся компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п.

Но пока ещё существует проблема: судебные приставы не отличают на счёте должника один рубль от другого. Поэтому на практике случаются ситуации, когда у должника списывают со счета деньги, которые ни при каких обстоятельствах нельзя было брать. Как рассказывали представители Федеральной службы судебных приставов, проблема в том, что подобные социальные выплаты никак не выделены. Приставы видят только номер счёта и сумму, а откуда пришли деньги, информации нет.

Теперь в расчётных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Проще говоря, социальные выплаты будут маркироваться. Однако возникает вопрос, как новация будет работать на практике, так как зачастую на один счёт поступают и зарплата, и социальные пособия, и пенсия, и прочее и прочее.

Минюст как раз и подготовил проект приказа, прописывающего порядок определения банкирами, что можно отдать со счета человека судебным приставам, что нельзя. Как подчеркивается в проекте, при наличии нескольких счетов гражданина расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, осуществляется отдельно по каждому счету. Банкиры должны будут учитывать ограничения удержания из заработной платы.

Закон вступит в силу в июне 2020 года. Как подчеркивал в свое время директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, так называемый механизм окрашивания обеспечит иммунитет от взыскания социально уязвимым категориям граждан.

Кроме того, по закону в исполнительные документы теперь должны включаться уникальные идентификаторы должника, например, номер СНИЛС, чтобы приставы не перепутали двойников (когда данные должника и гражданина совпадают).