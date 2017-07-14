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Мурманская область. Арктика14.07.17 10:54

Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию

Минздрав предлагает правительству сделать нанимателей ответственными за диспансеризацию и профосмотры сотрудников.  Как сообщили изданию «Коммерсантъ» источники в ведомствах, 13 января на совещании у вице-премьера Ольги Голодец Минздрав предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. По протоколу совещания, вице-премьер поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность.

6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства у правительства нет возможности использовать такие меры. Тогда Минздрав предложил создать рабочую группу для разработки «системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей», программы пропаганды здорового образа жизни и корпоративных программ работодателей.

30 июня письмом в аппарат правительства ведомство сообщило, что на совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.

Как сообщает  Минздрав, конкретный сценарий пока не утверждён. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 млн россиян (так, в 2016 году - 22,15 млн). Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований уже 55% опухолей были выявлены на первой-второй стадиях, что снизило одногодичную летальность «до 23%» и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов «до 53%». С 2018 года, отмечает Минздрав, диспансеризация станет еще более целевой и доказательной.

По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Колесникова, «новая бюрократическая процедура увеличит расходы компаний на бухгалтерию». «Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы», - говорит он.

При этом, как поясняют эксперты РАНХиГС, онкология, приведенная в пример Минздравом, - только один из фокусов диспансеризации. Эффект от проверки пациентов на другие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые, гораздо ниже. В 2014 году ФОМС потратил на диспансеризацию около 27 млрд рублей - тариф на одну процедуру в среднем составляет 1,5 тысячи рублей (в 2016 году, по данным источников «Ъ», сумма выросла до 33 млрд рублей). По оценке экспертов РАНХиГС, на анализы, с максимальной вероятностью снижающие смертность населения, при диспансеризации 2014 года было потрачено только 4,5 млрд рублей. «Если нашли рак на ранней стадии, пациента можно пытаться вылечить. А если обнаружили повышенное артериальное давление вследствие определенного образа жизни - начать следить за своим здоровьем пациент может только сам. К сожалению, это россиянам пока не свойственно», - говорит курировавший исследование заместитель главы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

По мнению экспертов РАНХиГС, для эффективного контроля за заболеваниями, которые являются следствием образа жизни, диспансеризация должна стать частью системы мероприятий по укреплению здоровья населения - от целевых программ по борьбе с курением и неправильным питанием до расширения практики предоставления бесплатных лекарств.

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