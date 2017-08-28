Минздрав РФ упорно хочет отучить россиян употреблять водку

Крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, считают в Минздраве РФ. Ведомство направило в Минфин предложения, как этого добиться. Нынешнее законодательство предполагает, что ставка акциза на крепкий алкоголь не изменится до 2020 года. Министерство предлагает пересмотреть её уже в 2018 году. Сейчас минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей. Оптимальная цена такой бутылки - более 300 рублей, считают в ведомстве, пишут «Известия».

О том, что Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%, рассказал «Известиям» представитель министерства. Темпы роста ставки налога, по мнению ведомства, должны опережать инфляцию. Цель по ней в этом году - 4%, в июле она составила 3,9%, указано на сайте ЦБ.

«Увеличение акцизов - наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция, — сказал представитель Минздрава. Он добавил, что оптимальная цена бутылки водки объёмом 0,5 л должна составлять более 300 рублей.

В конце июня этого года правительство представило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым акциз на крепкий алкоголь в 2018–2019 годах будет неизменным - 523 рубля за литр безводного спирта. Индексация произойдешь лишь с 1 января 2020 года - до 544 рублей, т.е. на 4%. В конце июля закон был подписан президентом. Ставки акцизов на алкоголь определяются исходя из необходимости решить несколько задач одновременно. Это формирование доходов бюджета, ограничение потребления алкоголя и изменение структуры такого потребления в пользу слабоалкогольной продукции.

С начала года Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин обсуждали ставки на алкоголь. Минэкономразвития и Минпромторг предлагали их снижать. Оптимальная цена пол-литровой бутылки водки, по мнению двух ведомств, составляет 120–130 рублей.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин уверен, что серьёзных изменений в потреблении алкоголя можно ожидать, только когда пол-литровая бутылка водки будет стоить порядка 500 рублей.