Минздрав РФ установил предельные сроки для очередей и ожидания

Правительство установило предельные сроки ожидания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. В настоящее время чёткий срок ожидания медицинской помощи - это гарантированное право каждого пациента, говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Отмечается, что предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи обозначены с учётом анализа реальных возможностей всех 85 регионов страны.

Например, врач-терапевт должен принять пациента в течение 24 часов с момента обращения, врач-специалист - в течение двух недель. Лабораторные исследования должны быть проведены в течение двух недель. Для компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, а также для плановой госпитализации установлен предельный срок ожидания не более одного месяца.

«Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, можно обратиться к страховому представителю - сотруднику страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент: обеспечить своевременное оказание медицинской помощи является его обязанностью», - сообщили в пресс-службе.