Мурманская область. Арктика03.11.18 11:50
Минздрав заявляет: увеличение цен на жизненно необходимые лекарства будет происходить лишь раз в год и на уровень инфляции
Увеличение цен на жизненно необходимые лекарства будет происходить лишь раз в год и на уровень инфляции, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны.
Такое право предоставлено производителям ЖНВЛП. Компании могут до 1 октября подать соответствующее заявление. При этом госрегулирование цен может осуществляться лишь в отношении лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших.
Эти разъяснения ведомства появились после того, как некоторые СМИ распространили информацию о том, что цены на лекарственные препараты, возможно, вырастут на 10% с 2019 года.
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MotoRin
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