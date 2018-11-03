Минздрав заявляет: увеличение цен на жизненно необходимые лекарства будет происходить лишь раз в год и на уровень инфляции

Увеличение цен на жизненно необходимые лекарства будет происходить лишь раз в год и на уровень инфляции, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны.

Такое право предоставлено производителям ЖНВЛП. Компании могут до 1 октября подать соответствующее заявление. При этом госрегулирование цен может осуществляться лишь в отношении лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Эти разъяснения ведомства появились после того, как некоторые СМИ распространили информацию о том, что цены на лекарственные препараты, возможно, вырастут на 10% с 2019 года.