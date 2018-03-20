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Мурманская область. Арктика20.03.18 11:48

«Мир ненаглядный» - в Мурманском областном художественном музее открылась выставка живописи Анастасии Александровны Герасенко

Анастасия Александровна Герасенко - член Союза художников города Североморска. Родилась в 1970 году в городе Оленегорске. Самодеятельный художник, по профессии – библиотекарь-библиограф. Окончила Санкт-Петербургскую академию культуры, работает в Североморской централизованной библиотечной системе.

Первая персональная выставка работ художника была организована в 2003 году. К настоящему моменту состоялось более двадцати персональных выставок. В своих картинах Анастасия Александровна Герасенко старается передать красоту и своеобразие окружающего нас мира, выразить особое настроение, вызванное созерцанием природы и сменой времён года, по-новому взглянуть на первичные вещи и пейзажи. Особое место в творчестве автора занимает изображение природы Кольского Севера, её суровой и самобытной прелести.

Работы художника находятся в фонде Городского историко-краеведческого музея города Полярного, в частных коллекциях в России, Белоруссии и Канаде.

Поздравить Анастасию Александровну Герасенко с открытием персональной выставки в Мурманском областном художественном музее пришли коллеги из Североморской централизованной библиотечной системы, а также руководитель студии изобразительного искусства «Колорит» Сергей Васильевич Скоров.

На выставке гости музея увидели 27 картин. Выставка будет работать в Мурманском областном художественном музее до 15 апреля 2018 года.

 

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