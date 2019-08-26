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Мурманская область. Арктика26.08.19 09:58

Мириться с таким содержанием жилого фонда мы не будем – Андрей Чибис

В ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области заместитель губернатора Евгений Никора доложил о выполнении поручения главы региона Андрея Чибиса по контролю деятельности управляющих компаний.

Евгений Никора сообщил, что совместно с руководством Государственной жилищной инспекции Мурманской области 19 августа был проверен ряд домов в Ленинском округе Мурманска, обслуживающихся предприятиями группы компаний «Севжилсервис», на работу которых поступает особенно много обоснованных нареканий жителей. В настоящее время по двум компаниям этой группы принято решение об аннулировании лицензий. По мнению заместителя губернатора, это стало серьёзным сигналом для всех управляющих организаций.

В ходе проверок и по итогам встреч с жильцами отмечена активизация работы управляющей организации. Новым генеральным директором компании предоставлен план выхода УК из кризиса, который включает в себя ремонт порядка 70 подъездов до конца года, 32 из них отремонтируют до 1 сентября. Также сформирован график генеральной уборки жилищного фонда и исполнения предписаний Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

«Остаются замечания по состоянию электрощитовых шкафов, качеству оконных блоков. Есть типовые проблемы, которые требуют взаимодействия с владельцами слаботочных сетей», – отметил Евгений Никора.

Глава региона поручил своему заместителю держать на жёстком контроле качество работы управляющих компаний и выполнение ими договорных обязательств с еженедельным докладом о ситуации.

«Мириться с таким содержанием жилого фонда мы не будем. Предлагаю без предупреждения проверять качество соблюдения договоров управления домами», – подчеркнул Андрей Чибис.

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