Миронов Константин Евгеньевич избран председателем нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области

14 июня в Мурманске состоялось первое заседание нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. В заседании Совета приняли участие представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, специалисты Центра народов Севера, представители саамской общественности.

В рамках Совета состоялось избрание председателя, заместителя председателя и секретаря. Председателем Совета единогласно избран Миронов Константин Евгеньевич, заместителем председателя Совета – Яковлева Елена Семеновна, секретарем Совета – Васильев Максим Васильевич.

Также были определены приоритетные направления деятельности Совета и ответственные за данные направления члены Совета: оленеводство и другие виды животноводства – Головин Иван Альбертович, Васильев Максим Васильевич; рыболовство и реализация водных биологических ресурсов – Миронов Константин Евгеньевич, Матрехин Иван Яковлевич; культурное развитие народа саами – Кобелев Александр Андреевич, Агеева Анфиса Максимовна; защита исконной среды обитания народа саами, традиционных образа жизни, хозяйствования – Герасимов Константин Борисович, Яковлева Елена Семеновна.

В ходе заседания представители Управления экологии и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области проинформировали членов Совета о заявке Международного экологического фонда «Чистые моря» на реализацию проекта «Воссоздание поселения древних саамов и создание на его базе культурно-просветительского центра» в Ловозерском районе Мурманской области проекте и рассказали об этапах его реализации.