Мировые цены на «чёрное золото» играют против рубля

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу перспектив мировой экономики и спроса на «чёрное золото», свидетельствуют данные торгов.

18 октября в Китае, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, были опубликованы данные о замедлении годового роста ВВП страны до 6%, что является самым низким значением за 27 лет наблюдений.

«Сырьевые рынки остаются под давлением на фоне слабых экономических данных», - говорится в комментарии аналитиков банка «ANZ Bank», который приводит агентство «Рейтер». Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре не полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ из-за учета роста добычи газового конденсата в зимний период.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8305 рубля. По отношению к последней сделке 18 октября доллар вырос почти на 7 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на полкопейки и составил 71,2003 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 7 копеек.