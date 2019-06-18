Мировые цены на «чёрное золото» корректируют курс рубля

Мировые цены на нефть снижаются вторую торговую сессию подряд на фоне обеспокоенности инвесторов за перспективы мировой экономики и спрос на сырье, свидетельствуют данные бирж. Аналитики отмечают, что негативная динамика цен на нефть обусловлена обеспокоенностью относительно замедления роста мировой экономики, что скажется на спросе на сырьё.

Цены на нефть упали почти на 20% с пиковых значений текущего года, достигнутых в апреле, на фоне опасений из-за торговой войны между Китаем и США и слабых макроэкономических данных. «Рынок находится в тупике и отчаянно нуждается в хороших макроэкономических данных, чтобы выбраться из негативных настроений», - полагает управляющий партнер «Vanguard Markets» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивает нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. По данным СМИ, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. После этого Пентагон объявил, что США отправят дополнительно 1 тысячу военных на Ближний Восток.

Рубль стабилен к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,2527 рубля. По отношению к последней сделке 17 июня доллар снизился на 6,73 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 6,6 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 5 копеек и составил 72,205 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 9,73 копейки.