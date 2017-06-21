С 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваются
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.06.17 10:25

Мировые цены на «чёрное золото» могут устроить чёрные дни для рубля

Мировые цены на нефть сегодня у слабо снижаются после падения более чем на 3% 20 июня на фоне опасений инвесторов по поводу избытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на то, что страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны сокращают объемы производства с января, инвесторы по-прежнему считают, что их соглашение малоэффективно. Рост добычи в США и Ливии, а также высокий уровень запасов нефти подрывают прогнозы, что сокращение добычи участниками венских соглашений поднимет цены на «чёрное золото».

«Августовская программа увеличения экспорта в Нигерии и подъём добычи нефти в Ливии должны оказать давление на нефтяные цены в ближайшем будущем», - передает агентство «Рейтер» мнение старшего аналитика «PVM Oil Associates» Тамаша Варга.

Позднее в среду трейдеры ожидают данных Минэнерго США по запасам «чёрного золота» в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, снизились на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% - до 509,39 миллиона баррелей.

Рубль продолжает падать к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 59,7299 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 1,15 рубля. К последней сделке 20 июня доллар вырос на 9,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, взлетел на 1,14 рубля и составил 66,4624 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 12,24 копейки.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 405 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 2 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:05«Тяжелый песок». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO ДеньгиЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваютсяМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонт-PRO ВалютуКурс доллара подпрыгнул на 1,42 рубля, евро - почти на 1,48 рубляМировые цены на «чёрное золото» могут устроить чёрные дни для рубля-PRO ЭнергетикуС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноСпециалисты Колэнерго работают на высоте!-PRO ЖКХС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноДля жителей Ковдорского района рост совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 1%-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения