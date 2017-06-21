Мировые цены на «чёрное золото» могут устроить чёрные дни для рубля

Мировые цены на нефть сегодня у слабо снижаются после падения более чем на 3% 20 июня на фоне опасений инвесторов по поводу избытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на то, что страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны сокращают объемы производства с января, инвесторы по-прежнему считают, что их соглашение малоэффективно. Рост добычи в США и Ливии, а также высокий уровень запасов нефти подрывают прогнозы, что сокращение добычи участниками венских соглашений поднимет цены на «чёрное золото».

«Августовская программа увеличения экспорта в Нигерии и подъём добычи нефти в Ливии должны оказать давление на нефтяные цены в ближайшем будущем», - передает агентство «Рейтер» мнение старшего аналитика «PVM Oil Associates» Тамаша Варга.

Позднее в среду трейдеры ожидают данных Минэнерго США по запасам «чёрного золота» в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, снизились на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% - до 509,39 миллиона баррелей.

Рубль продолжает падать к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,7299 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 1,15 рубля. К последней сделке 20 июня доллар вырос на 9,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, взлетел на 1,14 рубля и составил 66,4624 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 12,24 копейки.