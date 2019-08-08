Мировые цены на «чёрное золото» поддерживают рубль от падения

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром, восстанавливаясь после падения на 5% в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

Рост стоимости «чёрного золота» в четверг утром обусловлен коррекцией после масштабных распродаж в течение предыдущих торгов. Поводом для резких распродаж на рынке нефти в среду стали опасения, связанные с торговым конфликтом между США и КНР, а также еженедельные данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 2,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их снижения.

Эксперты отмечают, что поддержку рынку нефти 8 августа оказывает курс доллара, который снижается по отношению к большинству мировых валют. «Курс доллара США немного ослаб, и это снимает часть давления с цен на нефть», — сказал агентству «Рейтер» старший аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1280 рубля. По отношению к последней сделке 7 августа доллар снизился на 20,45 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 3,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 21,18 копейки и составил 72,9682 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 7,68 копейки.