Мировые цены на «чёрное золото» растут, поддерживая рубль

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 7,4 миллиона баррелей, до 440,7 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени - на 4 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей.

Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода «Forties» в Северном море. В понедельник оператор трубопровода «Apache Corp.», сообщил, что добыча на месторождении «Forties» остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод «Forties» обеспечивает доставку «чёрного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.

В то же время участники рынка ожидают ежемесячного доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в среду.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,2130 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 37,80 копейки. Однако в последней сделке во вторник доллар снизился на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 29,62 копейки и составил 69,5944 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 5,56 копейки.