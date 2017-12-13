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Мурманская область. Арктика13.12.17 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» растут, поддерживая рубль

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 7,4 миллиона баррелей, до 440,7 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени - на 4 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей.

Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода «Forties» в Северном море. В понедельник оператор трубопровода «Apache Corp.», сообщил, что добыча на месторождении «Forties» остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод «Forties» обеспечивает доставку «чёрного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.

В то же время участники рынка ожидают ежемесячного доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в среду.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,2130 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 37,80 копейки. Однако в последней сделке во вторник доллар снизился на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 29,62 копейки и составил 69,5944 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 5,56 копейки.

 

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Последние комментарии

Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
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