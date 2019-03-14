Мировые цены на «чёрное золото» растут, поддерживая рубль

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне снижения опасений переизбытка сырья на рынке под влиянием целого ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.

В четверг сразу несколько факторов оказывают поддержку стоимости «чёрного золота». Так, по данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 3,9 миллиона баррелей, хотя эксперты ждали роста запасов на 2,9 миллиона баррелей.

Кроме того, продолжает привлекать внимание рынков ситуация в Венесуэле. В стране 7 марта произошёл энергетический коллапс из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». В связи с этим Венесуэла частично приостанавливала добычу нефти, а также её отгрузку во всех портах.

Положительным фактором для рынка нефти остаётся также сокращение добычи странами ОПЕК+. В конце 2018 года они договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Аналитики «ANZ Bank», которых цитирует агентство «Рейтер», отмечают, что динамика цен на нефть связана с тем, что страны ОПЕК продолжают сокращать добычу, а «ситуация в Венесуэле остается мрачной».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,4534 рубля.

По отношению к последней сделке 13 марта доллар вырос на 5,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 13,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 5,78 копейки и составил 74,0422 рубля. К официальному курсу евро вырос на 1,85 копейки.