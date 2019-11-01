Мировые цены на «чёрное золото» растут, рубль - колеблется

Мировые цены на нефть сегодня утром перешли к росту после снижения днем ранее, произошедшего на фоне статистики о добыче сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Рост цен на нефть поддерживается статистикой из Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире. Согласно данным делового издания «Caixin», индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 51,7 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 51 пункта.

В 31 октября вечером нефть упала в цене после публикации отчета EIA, согласно которому США в августе увеличили добычу нефти на 5%, упрочив мировое лидерство. Из отчёта следует, что в августе Соединенные Штаты по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 12,365 миллиона баррелей в день. По данным EIA, США в августе увеличили добычу на 5,1% по сравнению с июлем.

Инвесторы также обеспокоены ситуацией вокруг затянувшейся торговой войны между США и Китаем. Торговая неопределенность между странами оказывает сильное влияние на экономику во всем мире.

«Обеспокоенность по поводу торгового спора между США и Китаем снова вернулась», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «AxiTrader» Стивена Иннеса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,0788 рубля. По отношению к последней сделке 31 октября доллар снизился на 5,12 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 30,40 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 2,42 копейки и составил 71,5292 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 33,74 копейки.