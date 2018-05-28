Мировые цены на нефть играют против рубля

Мировые цены на нефть сегодня утром падают в пределах 2,5%, продолжая отыгрывать новости о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+ и статистику из США по буровым установкам, свидетельствуют данные торгов.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Удешевлению нефти способствуют и данные по динамике числа буровых установок в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company», за неделю, завершившуюся 25 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,2% - до 1059 штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 151 штуку, или в 1,2 раза. Число нефтяных буровых установок за неделю выросло на 15 штук, или 1,8%, до 859 единиц, а газодобывающих — снизилось на две, или на 1%, до 198 единиц.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,2875 рубля. По отношению к последней сделке 25 мая доллар снизился на 1,46 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 60,80 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 34,20 копейки и составил 72,9126 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 79,43 копейки.