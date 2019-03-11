Мировые цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после падения 7 марта и на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти в понедельник отмечается коррекция после того, как в ходе торгов пятницы падение цен на сырьё достигало 3% на фоне усугубления опасений по поводу замедления роста мировой экономики.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать согласованное в конце прошлого года сокращение добычи странами ОПЕК+. Тогда страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 812 тысяч приходятся на 11 стран ОПЕК.

В то же время эксперты отмечают, что рост цен на нефть продолжают сдерживать опасения относительно замедления роста экономики Европы и Азии. «Понижение прогнозов по росту мировой экономики ОЭСР и ЕЦБ ограничивает положительную динамику на рынке», — сказал агентству «Рейтер» сырьевой аналитик «Phillip Futures» Бенджамин Лу.

На прошлой неделе ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны на 2019 год. Так, прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2019 года был ухудшен сразу до 1,1% с 1,7%. До этого ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,2 процентного пункта — до 3,3%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,1648 рубля. По отношению к последней сделке 7 марта доллар снизился на 11,77 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 20 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 19,19 копейки и составил 74,3319 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 24,11 копейки.