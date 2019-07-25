Мировые цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне данных о снижении запасов данного сырья в США и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов с оптимизмом восприняли данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.

Кроме того, фактором поддержки цен на нефть остаётся напряженность на Ближнем Востоке. Советник верховного лидера Ирана по вопросам обороны Хосейн Дехган сказал в среду, что любое изменение статуса Ормузского пролива может привести к опасной конфронтации. Данное заявление прозвучало после того, как на предыдущей неделе ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер «Stena Impero» и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. «Опасения относительно напряженности на Ближнем Востоке поддерживают цены на нефть», - сообщил агентству «Рейтер» старший аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2009 рубля. По отношению к последней сделке 24 июля доллар подешевел на 9,66 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 8,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 14,81 копейки и составил 70,3469 рубля. К официальному курсу евро вырос на 2,28 копейки.