Мировые цены на нефть подыгрывают рублю

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на ожиданиях трейдерами данных статистики по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, во вторник свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду - управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

«Теперь все будут наблюдать за данными о запасах сырой нефти США, которые опубликуют сегодня и завтра», - приводит агентство «Рейтер» слова старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Халли.

В то же время трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, которое было принято на прошлой неделе.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,8050 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 18,61 копейки. К последней сделке 4 декабря доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 11,26 копейки и составил 69,7978 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос почти на 11 копеек.