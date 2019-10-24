Мировые цены на нефть пошли вниз, евро и доллар - вверх

Мировые цены на нефть опускаются сегодня утром в рамках коррекции после двух сессий роста, связанного со статистикой по запасам в США и новостями по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

«На рынке нефти наблюдается фиксация прибыли на азиатских торгах после резкого роста котировок прошлой ночью», - комментирует динамику цен старший рыночный аналитик «OANDA» Джеффри Хейли, чьи слова приводит агентство «Рейтер».

Вчера нефть подорожала на 2-3% на данных о неожиданном снижении запасов нефти в США за прошлую неделю - на 1,7 миллиона баррелей, хотя ожидался их рост на 2,2 миллиона. Добыча в стране за этот период не изменилась и осталась на отметке в 12,6 миллиона баррелей в день.

Ранее на неделе оптимизм на рынке был связан с ожиданиями того, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть увеличение объёмов сокращения добычи нефти из-за опасений слабого спроса в 2020 году. Во вторник нефть подорожала на 1,3-1,6%.

Сдерживают котировки также сохраняющиеся опасения за рост мировой экономики и возможное ослабление спроса на нефть на этом фоне, считают трейдеры, чьё мнение приводит агентство.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8721 рубля. По отношению к последней сделке 23 октября доллар снизился на 7,79 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 7,44 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 3,82 копейки и составил 71,1068 рубля. К официальному курсу евро вырос на 14,24 копейки.