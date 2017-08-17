Мировые цены на нефть работают на рубль

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются, поскольку трейдеры отыгрывают данные Минэнерго США о снижении запасов в стране, сдерживают рост данные об увеличении добычи «чёрного золота» за неделю, свидетельствуют данные торгов. «Если снижение запасов продолжится в таком темпе, показатель опустится ниже среднего значения за пять лет примерно за два месяца», - приводит агентство «Рейтер» слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Лафлина.

Как сообщило в среду управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты полагали, что запасы снизились лишь на 0,64%, или на 3,058 миллиона баррелей, до 472,342 миллиона баррелей.

Добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 августа, при этом выросла на 0,84%, или на 79 тысяч баррелей в сутки, до 9,502 миллиона баррелей в сутки, сообщило Минэнерго. Увеличились и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге - на 0,6 миллиона баррелей, составив 57 миллионов баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,4230 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась почти на 23 копейки. Однако к последней сделке 16 августа доллар подрос на 4,55 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 12,44 копейки и составил 69,9958 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 3,36 копейки.