Мировые цены на нефть растут, а рубль снижается к доллару

Мировые цены на нефть растут третий день подряд на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может оказать негативное влияние на поставки сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны «по всему миру». В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер» Stena Impero» и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что оно сможет обеспечить поставки нефти в случае обострения напряженности в Ормузском проливе.

«Снижение оценок по мировому спросу со стороны ОПЕК, МЭА и Минэнерго США оказали давление на цены на нефть в последние несколько недель. Погодные и геополитические сложности носили временный характер, и только сделка ОПЕК+ обеспечила трейдерам ясность относительно приверженности группы сокращению переизбытка нефти», - сообщил агентству «Рейтер» старший аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1959 рубля. По отношению к последней сделке 22 июля доллар вырос на 10 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 21,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 5,81 копейки и составил 70,6769 рубля. При этом к официальному курсу евро подрос на 2,23 копейки.