КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему мигранты капитально ремонтируют Мурманск?ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество без границ - картины из алюминиевых банок и картины под водой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.07.19 10:27

Мировые цены на нефть растут, а рубль снижается к доллару

Мировые цены на нефть растут третий день подряд на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может оказать негативное влияние на поставки сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны «по всему миру». В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер» Stena Impero» и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что оно сможет обеспечить поставки нефти в случае обострения напряженности в Ормузском проливе.

«Снижение оценок по мировому спросу со стороны ОПЕК, МЭА и Минэнерго США оказали давление на цены на нефть в последние несколько недель. Погодные и геополитические сложности носили временный характер, и только сделка ОПЕК+ обеспечила трейдерам ясность относительно приверженности группы сокращению переизбытка нефти», - сообщил агентству «Рейтер» старший аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1959 рубля. По отношению к последней сделке 22 июля доллар вырос на 10 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 21,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 5,81 копейки и составил 70,6769 рубля. При этом к официальному курсу евро подрос на 2,23 копейки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«ОСА». Художественный сериал, 10 серия (16+)13:45«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиИз-за закредитованности населения долговой пузырь «в любом случае взорвется» в 2021 году – Максим Орешкин-PRO ВалютуМировые цены на нефть растут, а рубль снижается к доллару-PRO ЭнергетикуПервый энергоблок Кольской АЭС остановят для планового обслуживания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыВсех перепишут: правительство РФ одобрило проект закона о создании единого реестра населения страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 183 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика