Мировые цены на нефть растут, доллар и евро укрепляются

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне новостей о том, что ливийская нефтяная компания «NOC» объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы обеспокоены перспективами предложения сырья после того, как в понедельник Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. При этом «NOC» предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

По мнению трейдеров, мнение которых приводит агентство «Рейтер», перебои с поставками из Ливии подталкивают цены на нефть вверх, перевешивая июньский рост предложения сырья со стороны стран ОПЕК. По данным агентства, добыча нефти стран ОПЕК в июне составила 32,32 миллиона баррелей в день, что на 320 тысяч баррелей в день, или на 1% превышает майский показатель. Кроме того, это самый высокий уровень добычи странами-членами организации с января 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2671 рубля. По отношению к последней сделке 2 июля доллар подешевел на 16,29 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 12,77 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии потерял 7,94 копейки и составил 73,7106 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 24,16 копейки.