Мировые цены на нефть растут, подталкивая рубль к росту

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, так как инвесторы ожидают публикации статистики из США по запасам нефти за неделю, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов за неделю, завершившуюся 7 июля, на 0,57%, или на 2,850 миллиона баррелей, до 500,05 миллиона баррелей.

На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о снижении запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 502,9 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей.

По данным Американского института нефти (API) запасы снизились на 8,1 миллиона баррелей, до 495 миллионов баррелей. Также управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщило 11 июля в своём краткосрочном прогнозе, что добыча в стране в 2018 году ожидается на уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, что ниже июньской оценки в 10,01 миллиона баррелей. EIA при этом сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2017 году на уровне 9,33 миллиона баррелей в сутки.

«Нефтяные цены ... резко поднялись за ночь на снижении прогноза EIA по добыче в США в 2018 году и на данных «API», которые демонстрируют ещё одно значительно снижение запасов», - приводит агентство «Рейтер» слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Лафлина.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,6768 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 6,29 копейки. К последней сделке 11 июля доллар подешевел на 9,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 30 копеек и составил 69,5021 рубля. Однако относительно последней сделки вчерашней сессии евро снизился на 16,29 копейки.